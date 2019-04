Diaspora läuft Sturm gegen Minister in spe

Samstag, 20. April 2019

Bukarest (ADZ) - Die im Ausland wohnhaften Rumänen laufen Sturm gegen den von der PSD für das Amt des Ministers für die Diaspora auserkorenen Senators Liviu Tit Brăiloiu: Mehr als 30 Vereine und Verbände der Auslandsrumänen forderten Regierungschefin Viorica Dăncilă am Donnerstag in einem offenen Schreiben auf, Br˛iloiu unter keinen Umständen in ihrem Kabinett zu dulden. Das einzige, womit dieser sich bisher hervorgetan habe, seien „obszöne Gesten, eine vulgäre Ausdrucksweise sowie Frauenverachtung“; ein solcher Mensch sei „keineswegs qualifiziert, die im Ausland lebenden rumänischen Bürger zu vertreten“, schrieben die Diaspora-Verbände.