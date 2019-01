Die Banater Berglanddeutschen:

Rückblick auf das verflossene Jahr 2018

Donnerstag, 17. Januar 2019

Deutsche Kulturdekade 2018 in Reschitza: Wieder Gäste aus Slowenien(Marburg) in der Bersaustadt zu Gast. Internationaler Wettbewerb "Kinder malen ihre Heimat": Eröffnung mit dem Stürmer-Chor aus Reschitza im September 2018 in Winkowitz (Kroatien)

Das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen und der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza” haben im vergangenen Jahr 2018, neben verschiedenen Veranstaltungen von lokaler Bedeutung folgende wichtigsten, identitätstragenden Veranstaltungen organisiert: die „Deutsche Kulturdekade im Banater Bergland” (XXVIII. Auflage, 5. - 14. Oktober) mit dem 25. Heimattag der Banater Berglanddeutschen in Steierdorf am 7. Oktober, die „Deutschen Literaturtage in Reschitza” (XXVIII. Auflage, 13. - 16. April), das „24. Reschitzaer Deutsche Trachtenfest“ am 6. Oktober, die ökumenische Veranstaltung „Den Gekreuzigten liebend“ (XIII. Auflage, 20. März), den internationalen Wettbewerb „Kinder malen ihre Heimat“ (XIV. Auflage) mit der Eröffnungsausstellung in Reschitza am 24. März und weiteren Ausstellungen in Marburg an der Drau in Slowenien (am 21. Mai) und in Winkowitz / Vinkovci in Kroatien (am 29. September), den „Reschitzaer Deutschen Frühling“ (XVI. Auflage, 7. - 29. Mai), „Lob der Kindheit“ (X. Auflage, 30. Mai), „Juni - unser Ausstellungsmonat“ (XI. Auflage), „Deutsch mit Spaß“ (XIX. Auflage, 30. Juli - 5. August), „Wolfsberg im September“ (XX. Auflage, 21. - 23. September), das 16. Musik- und Chortreffen der Banater Berglanddeutschen (5. Oktober), „Mehr Allerseelen-Kerzen auf unseren Friedhöfen“ (XI. Auflage, 1. - 2. November) und den „Reschitzaer Deutschen Herbst“ (XVI. Auflage, 6. - 22. November).

Im Mittelpunkt des Jahres 2018 stand das Jubiläum 300 Jahre, seit das Banater Bergland auch mit Deutschen kolonisiert wurde (1718 - 2018) mit den Veranstaltungen in der Zeitspanne 28. März - 18. November, an denen Gäste aus dem In- und Ausland teilnahmen und mit uns feierten. Ein weiteres wichtiges Projekt 2018 war das den 100 Jahren seit dem Ende des Ersten Weltkriegs (11. November 1918) und dem Zentenarium von Rumänien (1. Dezember 1918) gewidmete und nicht zuletzt die Veranstaltungen dem 175. Geburtstag und 100. Sterbetag von Peter Rosegger (31. Juli 1843 - 26. Juni 1918), steirischer Schriftsteller zu dem Generationen von Banater Berglanddeutschen einen besonderen Bezug hatten, gewidmet.

Mit einem besonderen Jahresprojekt wurde 2018 der bedeutendsten Kulturpersönlichkeit des XX. Jahrhunderts im Banater Bergland gedacht: Am 9. Januar waren es 120 Jahre seit der Geburt und am 10. Juni 40 Jahre seit dem Tode des Volkskundlers, Schriftstellers, Erziehers und Kulturförderers Alexander Tietz. Ihm wurden in diesem Jahr Veranstaltungen in Reschitza, Temeswar, Bukarest, Hermannstadt, Radautz, Suczawa, Sathmar, Nitzkydorf, Detta, Racășdia und Wolfsberg gewidmet, also in allen fünf Regionen Rumäniens, wo Deutsche heutzutage leben, so wie sich das auch die Organisatoren zu Beginn des Projekts vorgestellt hatten. Über Alexander Tietz wurde auch im Serbischen Banat, in Großbetschkerek / Zrenjanin referiert.

Im gesamten Jahr 2018 wurde das Projekt des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen und des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ unter dem Motto „Kultur und Kunst in Deutsch-(Montan)-Reschitza“, ein Projekt, das in den Jahren 2017 - 2021 im alten Stadtteil ausgeführt und dem Jubiläum 250 Jahre Industrie in Reschitza gewidmet ist, durch zahlreiche Veranstaltungen fortgesetzt.

Der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein hat die Monatsschrift „Echo der Vortragsreihe” weiterhin herausgebracht, genauso wie die Sonderbeilagen, den wichtigsten Kulturveranstaltungen der Banater Berglanddeutschen gewidmet. 2018 war ein erfolgreiches Jahr, was die Buchveröffentlichungen anbelangt: 9 Bücher standen in unserem Herausgabekalender im Jahr 2018. Auch sind 2 Nummern des Periodikums „Info“ erschienen.

Im Jahr 2018 hat der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza” 19 philatelistische Sonderbriefumschläge und 22 philatelistische Sonderstempel herausgebracht, sowie zwei Medaillen, dem Jubiläum 300 Jahre, seit das Banater Bergland auch mit Deutschen kolonisiert wurde (1718 - 2018) und dem 120. Geburtstags bzw. 40 Todestag von Alexander Tietz (9. Januar 1898 - 10. Juni 1978) gewidmet. Bestellt hat unser Verein auch je zwei Briefmarken, die von der Bundesdeutschen, Österreichischen bzw. Ukrainischen Post im Herbst 2018 herausgegeben wurden und dem Jubiläum 300 Jahre, seit das Banater Bergland auch mit Deutschen kolonisiert wurde (1718 - 2018) gewidmet waren. Gleichfalls wurden im Jahre 2018 folgende Audio- und Medienprodukte herausgegeben: CD-ROM „Die Banater Berglanddeutschen = Germanii din Banatul Montan“, Nr. 16 / 2018 und „Gruß aus dem Banater Bergland = Salutări din Banatul Montan, Nr. 3“, mit Tonaufnahmen vom „Franz Stürmer“-Chor und der „Intermezzo“-Musikgruppe.

Die Tätigkeit der deutschen „Enzian“-Volkstanzgruppe war im verflossenen Jahr wieder ersprießlich. Die zahlreichen Auftritte im Banater Bergland, aber auch außerhalb dessen Grenzen, haben bewiesen, dass das, was hier Marianne und Nelu Florea seit 2007 zusammen mit ihren Kindern, Jugendlichen und seit November 2016 auch Erwachsenenvolkstanzgruppe leisten, sehenswert ist. Am 26. Juni 2019 feiert die deutsche „Enzian“-Volkstanzgruppe aus Reschitza ihren 20. Geburtstag.

Der am 27. Mai 1991 gegründete „Franz Stürmer“-Chor unter der Leitung von Musiklehrerin Elena Cozâltea, das „Intermezzo” mit Marianne Chirilovici und Lucian Duca (oft mit weiteren Musikliebhabern ergänzt, so Pfr. János Varga), das Duo Gassenheimer (George und Doina Gassenheimer) und nicht zuletzt Vincenzo Musi (Vincenzo Cerra) trugen im Jahr 2018 dazu bei, dass Musik und gute Stimmung bei ihren zahlreichen Auftritten von den Anwesenden immer gemocht und honoriert wurden.

Das 1995 gegründete „Banater Bergland“-Trio hat mit dem tragischen Verkehrsunfall von Dipl.-Ing. Karl Ludwig Lupșiasca am 28. März 2018 sein letztes Gründungsmitglied verloren. Nach diesem für die deutsche Gemeinschaft im Banater Bergland schweren Verlust hat nun Musiklehrer George Gassenheimer die Leitung der Musikgruppe übernommen. Ihm zur Seite stehen die beiden Gitarrenspieler Vincenzo Cerra und Janny Zelko.

Nicht zuletzt sollen die beiden Kunstkreise „Deutsche Kunst Reschitza“ (Malerei, von Doina und Gustav Hlinka geleitet) und „Jakob Neubauer“ (Holzschnitzerei, von George Molin geleitet) erwähnt werden, denn auch sie trugen durch zahlreiche Ausstellungen dazu bei, dass wir vielerorts Präsenz zeigten. Sie sind seit 26 Jahren in der Kulturlandschaft des Banater Berglands aktiv.

Auch wurde die Webseite www.dfbb.ro ständig aktualisiert. Diese Arbeit begann im August 2006, als das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen eine eigene Webseite bekommen hat. Seit 2008 bis heute wird die Webseite technisch von Dipl.-Ing. Hugo Eduard Balazs aus Stuttgart, ein geborener Reschitzaer, betreut. Seit Mai 2016 steht ihm die Journalistin Astrid Weisz aus Temeswar zur Seite. Diejenigen, die das Interesse an unserer Organisation zeigen, können heute auf der Homepage Informationen betreffend Vereinsleben, Satzung, Vorstand, Kultureinrichtungen und einzelne Kulturgruppen, wichtige Kulturveranstaltungen, Buchveröffentlichungen, Monatsschrift „Echo der Vortragsreihe“ mit den Sonderbeilagen, die Periodika und vieles mehr wiederfinden. Besonders anziehungskräftig für unsere Leser auf der Webseite sind auch die allgemeinen Informationen über das Banater Bergland mit seiner vielsprachigen, multikulturellen und -konfessionellen Bevölkerung und seinen wunderschönen Landschaften. Im Mittelpunkt steht selbstverständlich das Banater Berglanddeutschtum mit all seinen Facetten. Unsere Ansiedlungsgeschichte, eine Zeittafel, Muttersprache, Persönlichkeiten und viel mehr sind hier zu finden. Im Jahr 2018 konnten wir neue Unterpunkte hinzufügen, gleichfalls wurde vieles ergänzt, was im Jahr 2018 für uns wichtig gewesen ist. Unsere Webseite ist zurzeit die am breitesten gefächerte Webseite der deutschen Minderheit in Rumänien, so wird uns von vielen bestätigt. Es ist unser aller Pflicht, diese Initiative, die vor über 12 Jahren begann, weiterzupflegen.

Seit dem 1. April 2015 verfügen wir auch über eine Facebook-Seite, von Dr. Ing. Christian Paul Chioncel, stellvertretender Vorsitzender des DFBB, erfolgreich betreut.

Allen, die uns bei dieser im Jahr 2018 entfalteten Tätigkeit unterstützt haben oder uns zur Seite standen, die uns besucht und Interesse für uns gezeigt haben, sei in der Hoffnung gedankt, dass wir auch im neuen Jahr 2019 zusammenbleiben werden!

Erwin Josef Țigla

Vorsitzender des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen,

Leiter des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“