Die Dürre und der Wasserspiegel in der Donau

Schifffahrt durch niedrigen Wasserstand behindert

Samstag, 26. August 2017

Bukarest (ADZ) - Der einzige Abschnitt, wo die Donauschifffahrt auf rumänischem Staatsgebiet ungehindert vonstatten geht, ist jener der 120 Kilometer des Donaustausees beim Eisernen Tor I und des rund 30 Kilometer langen Rückstaus von Eisernes Tor II an der Südgrenze des Verwaltungskreises Mehedinţi.

Ansonsten sind die 3300 bis 3700 Kubikmeter Durchflussmenge am Unterlauf der Donau viel zu wenig gegenüber einem vieljährigen mittleren Durchfluss von 4400 Kubikmeter, um den Schiffen eine ungefährdete Fahrt zu gewährleisten. An manchen Abschnitten des Unterlaufs der Donau, etwa der Einmündung des Pruth, gibt es seitens der Verwaltung der Unteren Donau ernsthafte Überlegungen, mittels Drainageschiffen Durchfahrtskanäle zu schaffen, die auch in Dürrezeiten eine ungehinderte Schifffahrt ermöglichen.