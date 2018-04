Die Eiscreme-Kultur

Von: Laura Căpățână Juller



Samstag, 07. April 2018

Auf der Angergasse/ str. Prundului Nr. 37, wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt, ist täglich frisch angefertigtes Eis zu finden. Sogar im Winter, als alles verschneit war und ein heißer Tee bestimmt viel beliebter war als die eiskalte Verführung, gab es bei „Gelato Brașov“ Eis zu kaufen. Und zwar das beste Eis aus Kronstadt. Über sechzig Sorten stehen in der Hochsaison im Angebot, sie werden ständig gewechselt, sodass man jeden Tag überrascht wird. Zitrone mit Pfefferminze und Ingwer, Orange mit Basilikum, Cookies-Eis, Cheesecake-Eis (Käsekucheneis), Haselnuss und Pistazien, das klassische Vanille- oder Schokoladeneis stehen unter den Favoriten. Veganes und Diät-Eis, ohne Milch und mit Sauerampfer gesüßt werden auch verkauft. Und das Fruchtsorbet… das verwöhnt durch die kleinen Fruchtteile, die pure Frucht in kalter Form sind - ob grüner Apfel, Ananas, Banane, Erdbeere, Kiwi, oder Waldfrüchte. Es zergeht auf der Zunge. Es erfreut die Seele. Es bringt ein breites Lächeln ins Gesicht. Und das für 5 Lei die Kugel, 8 Lei zwei Kugeln, oder 13 Lei drei Kugeln.



Man schmeckt, dass es handgefertigt ist, denn es ist besonders cremig, nicht zu kalt und ist herzhaft im Geschmack, ganz verschieden vom industriellen Eis. Außerdem kann man miterleben, wie das Eis entsteht, denn hinter der Vitrine, wo einer der Eigentümer serviert, steht das Labor, wo der andere Eigentümer am Werken ist. Er schneidet die Früchte, schüttet die frische Milch in die modernen Maschinen, oder füllt die glänzenden Wannen mit dem frischen Eis ab. Einer der jungen Männer hat an einer italienischen „Gelato University“ (Eiscreme-Universität) sein Handwerk erlernt und mit seinem Freund ihre gemeinsame Leidenschaft für Eis in ihre Heimatstadt, unter die Zinne, gebracht. Stolz erklären sie, dass die Eiscreme in Italien, aber auch in anderen Ländern, nicht als Dessert gilt, sondern als Lebensmittel und somit zu jeder Jahreszeit verzehrt wird, vom Morgenkaffee, bis zum Abendessen, den ganzen Tag über. In diesem Sinne sprechen sie von einer „Kultur der Eiscreme“, die hier schon „Anhänger“ gefunden hat.



„Gelato Brașov” liefert auch nach Hause und bringt, auf Bestellung, seine Eisdiele zu Ereignissen wie Hochzeiten, Feiern, Festivals. Am besten noch, die Eisdiele gleich nach Hause liefern!