„Die PSD sollte ihr Regierungsprogramm beurteilen“

Donnerstag, 20. Juli 2017

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis hat der PSD am Dienstag „wärmstens“ empfohlen, „nach Hause zu gehen und das eigene Regierungsprogramm zu beurteilen“. Sobald die Sozialdemokraten „wissen, was sie wollen, können sie vor das Land treten und das auch bekanntgeben“, sagte das Staatsoberhaupt am Rande seines Arbeitsbesuchs in den Kreisen Covasna und Harghita. Es sei ein „schwerer politischer Fehler“, heute Pläne zu unterbreiten, von denen man „dann schon am nächsten Tag wieder abrückt“ – Wirtschaft und Investoren würden auf einen derartigen Zickzack-Kurs nämlich umgehend reagieren, hob der Staatschef hervor.