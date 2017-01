Dienstagsangebote

Von: Elise Wilk



Dienstag, 24. Januar 2017

Montag erholt man sich noch vom Wochenende, aber am zweiten Tag der Woche lohnt es sich, auszugehen. Erstens sind die Lokale nicht so überfüllt wie freitags oder samstags und zweitens haben mehrere Restaurants und Pubs in Kronstadt an diesem Tag Spezialangebote. Man kann zum Beispiel sehr günstig Pizza essen oder Cocktails zum halben Preis ausprobieren.

Den Dienstagnachmittag kann man bei „Deane´s Irish Pub“ auf der Purzengasse nr. 19 beginnen. Im beliebten Lokal finden regelmäßig Events statt (Theateraufführungen, Stand Up Comedy, Karaoke-Abende, Konzerte). Ein anderer Grund, weshalb das Pub so beliebt ist: dienstags ist den ganzen Tag lang „Pizza Tuesday“. Das bedeutet, dass alle Pizzas nur 10 Lei kosten. Die Pizzas sind groß (etwa 500 Gramm) und sehr lecker. Obwohl es etwa 40 Minuten dauert, bis sie serviert werden, lohnt sich das Warten. Der Preis ist wirklich unglaublich und an anderen Tagen kostet dieselbe Pizza mehr als das Doppelte. Nach dem Essen kann man entweder im Pub bleiben (am Dienstagabend gibt es Karaoke) oder man kann einen kurzen Spaziergang bis auf den Marktplatz unternehmen. Hier lockt das „HOF“-Cafe mit einem unwiderstehlichen Angebot.



Im „HOF“ Cafe auf dem Marktplatz/Piaţa Sfatului nr. 14 ist immer etwas los. Das originelle Cafe ist inzwischen zu einem beliebten Treffpunkt der jungen Kronstädter geworden. Fast an jedem Wochentag gibt es einen Grund, hier einen Tisch zu reservieren. Montagabend werden Dokumentarfilme ausgestrahlt, an Donnerstagen finden Theateraufführungen statt und am Wochenende sind Jazz-Konzerte oder Parties angesagt. Seit mehreren Monaten ist das Cafe auch an Dienstagabenden voll. Der Grund? Während des „Half Price Tuesday“ (Der Dienstag zum halben Preis) kostet ein Bier nur 5 bis 6 Lei und ein Cocktail etwa 10 Lei. Also die Hälfte des normalen Preises. Es gilt für fast alle alkoholischen Getränke, die man zwischen 19 und 22 Uhr bestellt. Das ist auch dann besonders praktisch, wenn man seinen Geburtstag an einem Dienstagabend feiert oder Freunde einladen will. Aber auch, wenn man bestimmte neue Cocktails ausprobieren will. Falls man den Dienstagabend lieber im Kino oder beim Einkaufen in der „Coresi“-Mall verbringt, kann man auch hier zu guten Preisen essen. Dienstags kostet bei „Pizza Hut“ jede Pizza nur 10,90 Lei. Das Angebot ist allerdings nur für die kleinen Pizzas gültig.