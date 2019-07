DIICOT ermittelt wegen Korruption bei TAROM

Donnerstag, 04. Juli 2019

Bukarest (ADZ) - Laut einer offiziellen Mitteilung der Direktion zur Bekämpfung des Bandenverbrechens und des Terrorismus DIICOT werden zurzeit Untersuchungen wegen mutmaßlicher Korruptionsdelikte und Veruntreuungen innerhalb der Fluggesellschaft TAROM durchgeführt. Gleichzeitig wird auch wegen der Gründung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Verdächtigt werden vor allem ein Gewerkschaftsleiter und mehrere Arbeiter der technischen Abteilung. Am Dienstag sind diesbezüglich 25 Wohnsitze in Bukarest und in den Kreisen Ilfov, Prahova, Dâmboviţa und Kronstadt durchsucht worden. Eine Durchsuchung soll beim Sitz der Gewerkschaft stattfinden, zahlreiche Dokumente der technischen Abteilung sind bereits beschlagnahmt worden. Die Tätigkeit der Fluggesellschaft sowie der Flugplan werden durch die Ermittlungen nicht eingeschränkt, wie Sprecher von TAROM bestätigt haben. Auch die technische Abteilung funktioniere weiterhin problemlos und plangemäß.