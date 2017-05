Dinamo Bukarest gewinnt Liga-Pokal

Montag, 22. Mai 2017

Als Comin Contra vor einigen Monaten Trainer bei Dinamo Bukarest wurde, stand die Qualifikation der Mannschaft in die Play-Off-Runde infrage. Für den Titel reichte es trotz Aufbäumens und Prestigesieg über Steaua Bukarest nicht, doch nun holte die Mannschaft mit dem Liga-Pokal den ersten Titel nach fünf Jahren. Dinamo löst damit nach zwei Siegen in Folge Steaua Bukarest an der Spitze des Wettbewerbs ab.

Die Siegprämie von 400.000 Euro hat Adam Nemec mit seinen Treffern in der 6. und 26. Minute eingeschossen. 175.000 Euro sollen auf das Konto der finanziell mühsam dahinkrebsenden Poli fließen. Bereits zu Spielbeginn hätte Poli-Verteidiger Alin [eroni das erste Tor der Partei erzielen können. Er verschoss jedoch und Nemec traf bei der ersten Torsituation der Bukarester und erhöhte 20 Minuten später auf 2:0 zum späteren Endstand. Zwei weitere Schüsse der Dynamos landeten im Poli-Netz, doch die Tore von Rivaldinho und Mahlangu wurden wegen angeblichen Abseits zurückgepfiffen. (st)