Dirigent aus Temeswar beim Westdeutschen Rundfunk

Cristian Măcelaru wird neuer Chefdirigent des WDR-Sinfonieorchesters

Sonntag, 27. Mai 2018

Das Bukarester Publikum begeisterte Cristian Măcelaru jüngst mit einer großartigen Aufführung von Bachs Matthäuspassion.

Foto: macelaru.com

Cristian Măcelaru wird zur Spielzeit 2019/2020 neuer Chefdirigent des WDR-Sinfonieorchesters. Der gebürtige Temeswarer übernimmt für zunächst drei Jahre das Amt von Jukka-Pekka Saraste, der die Leitung des Orchesters nach neun Jahren abgeben wird, wie der WDR berichtete.



„Mit Cristian Măcelaru ist es uns gelungen, einen herausragenden und weltweit sehr gefragten Dirigenten zu gewinnen“, sagt WDR-Intendant Tom Buhrow. „Wir freuen uns, dass dieser Künstler der neuen Generation mit unserem WDR-Sinfonieorchester, das sich in den vergangenen Jahren ein herausragendes internationales Niveau und Renommee erarbeitet hat, die Zukunft beschreitet.“

Cristian Măcelaru, geboren 1980, begann seine musikalische Karriere zunächst als Geiger und war Schüler von Johann Fernbach in Temeswar. Mit 19 Jahren debütierte er in der New Yorker Carnegie Hall und wurde jüngster Konzertmeister des Miami Symphony Orchestra. Als Dirigent leitete er zum ersten Mal 2010 das Orchester der Houston Grand Opera mit Puccinis „Madame Butterfly“. Internationales Aufsehen erregte er zwei Jahre später, als er beim Chicago Symphony Orchestra für Pierre Boulez einsprang.



„Ich bin dankbar, Teil der wunderbaren WDR-Familie werden zu dürfen. Bei unseren bisherigen gemeinsamen Konzerten haben wir außerordentliche Momente erlebt, die bei uns den Wunsch geweckt haben, unsere künstlerische Beziehung weiter zu vertiefen. Daher bin ich sehr glücklich, künftig als Chefdirigent hier zu arbeiten“, freut sich Cristian Măcelaru. Am Pult des WDR-Sinfonieorchesters stand er erstmals im Februar 2017 und dirigierte seither drei unterschiedliche Konzertprogramme mit Werken von Mozart, Mahler, Strawinsky und anderen. „Wir werden künftig auch neue Wege erkunden, um ein noch breiteres Publikum zu erreichen. So können noch mehr Menschen erleben, welch positiven Einfluss Kunst auf unser Leben haben kann.“ Cristian Măcelaru verfügt über ein breites Repertoire von Klassik und Romantik bis zu zeitgenössischer Musik.



In den vergangenen Jahren hat Măcelaru regelmäßig mit den besten amerikanischen Orchestern zusammengearbeitet, darunter das Chicago Symphony Orchestra, New York Philharmonic oder Los Angeles Philharmonic. Auch in Europa hat er sich einen Namen gemacht und dirigierte bedeutende Orchester wie das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, die Staatskapelle Dresden oder das Gewandhausorchester Leipzig. „Wir versprechen uns viel von seiner europäisch-amerikanischen Sozialisierung, weil er einerseits den europäischen Geist der klassischen Musik im Herzen trägt; andererseits hat er aber in Amerika gelernt, niemals das Publikum aus dem Auge zu verlieren. Sein Repertoire ist vielseitig und er interessiert sich sehr für die Musikvermittlung an ein breites Publikum“, sagt WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber. (WDR/ADZ)