DNA beklagt sich bei Oberstem Magistraturrat

Mittwoch, 01. Februar 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Die Chefin der Antikorruptionsbehörde DNA, Laura Codruţa Kövesi, hat sich in einem Schreiben an den Obersten Magistraturrat (CSM) gewendet, in dem sie sich darüber beklagt, dass gewisse TV-Kanäle und Zeitungen die DNA-Staatsanwälte „angreifen und verleumden“. Auch würden Aspekte aus deren Privatleben ausgebreitet. Diese Sender, die gewisse politische Strömungen und Interessengruppen vertreten, hätten es darauf abgesehen, die DNA unglaubwürdig zu machen. CSM wird ersucht, gegen diese Medien „entschieden vorzugehen“. Die Staatsanwälte hätten ansonsten nur die Möglichkeit, vor Gericht zu klagen. Ein ähnliches Schreiben war an den Hörfunk- und Fernsehrat (CNA) gerichtet worden.