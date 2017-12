DNA erhebt Anklage gegen Tel Drum

Freitag, 29. Dezember 2017

Bukarest (ADZ) - Die Antikorruptionsbehörde DNA hat am Mittwoch Anklage gegen das umstrittene Bauunternehmen Tel Drum sowie zwei seiner Manager, Petre Pitiş und Mircea Vişan, erhoben. Den Managern des infolge seiner zahllosen Bauaufträge aus öffentlicher Hand florierenden Unternehmens mit Hauptsitz in Teleorman legen die Korruptionsjäger Fördermittelbetrug bzw. vorsätzliche Falschangaben und getürkte Unterlagen beim Kauf einer Anlage zu einem hohen Überpreis zur Last, wobei der stolze Kaufpreis sodann mit EU-Mitteln beglichen wurde. Angeklagt ist weiters auch der Manager eines in besagte Betrugsaffäre verstrickten Privatunternehmens.