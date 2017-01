Dragnea fordert Anhörung von SRI-Chef Hellvig

Dienstag, 17. Januar 2017

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef und Unterhaus-Präsident Liviu Dragnea hat sich am Sonntag für die umgehende Anhörung des amtierenden Chefs des Inlandsnachrichtendienstes SRI, Eduard Hellvig, im Skandal um die Anschuldigungen des abgetauchten Ex-Abgeordneten Sebastian Ghiţă gegen den inzwischen vom Amt suspendierten ersten stellvertretenden SRI-Chef Florian Coldea ausgesprochen. Der neue parlamentarische Ausschuss zur Kontrolle des SRI müsse „die Angelegenheit umgehend prüfen“, und zwar „eingehend und frei von Leidenschaften“, so Dragnea. Senat und Abgeordnetenkammer wollten die Mitglieder der beiden Ausschüsse zur Kontrolle der wichtigsten Geheimdienste des Landes, SRI und SIE, noch am Montagnachmittag festlegen.