Dragnea: Ich wäre ein „rumänischer“ Staatspräsident

Freitag, 19. Mai 2017

Bukarest (ADZ) - Obwohl er sich offiziell noch keineswegs entschieden haben will, scheint PSD- und Unterhauschef Liviu Dragnea seinen Vorwahlkampf für das kommende Präsidentschaftsrennen bereits gestartet zu haben. So wollte Dragnea jüngst in einer Talkshow zwar nicht bestätigen, 2019 in die Rolle des Herausforderers schlüpfen zu wollen, betonte jedoch, dass er auf jeden Fall ein „rumänischer Präsident“ sein würde. Über den deutschstämmigen Amtsinhaber sagte Dragnea, dass dieser zwar gleichfalls „rumänisch denkt“, jedoch müsse er „kommunikativer und offener“ sein, denn dies läge im Naturell der Rumänen. Rumäniens Staatsoberhaupt müsse für und wie die Rumänen fühlen und „brennen“, fügte der PSD-Chef hinzu.