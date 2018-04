Dragnea kündigt Kundgebung für „traditionelle Familie“ an

„Wollen klarstellen, wofür die PSD sich einsetzt“

Mittwoch, 18. April 2018

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea hat am Montag nach einer Sitzung des Exekutivkomitees bekannt gegeben, dass seine Partei im Mai eine Großkundgebung zur Unterstützung der „traditionellen Familie“ organisieren will.

Das Mega-Meeting soll in der Hauptstadt steigen, die PSD hofft dabei offenbar auf bis zu einer Million Teilnehmer. Es gehe darum klarzustellen, wofür seine Partei sich einsetze, so Dragnea.



Es ist nicht zum ersten Mal, dass die PSD Großkundgebungen ankündigt: Seit Februar 2016 und dem Ausbruch der landesweiten „Rezist“-Proteste hatte sie wiederholt mit Gegendemonstrationen und „einer Million Menschen“ auf den Straßen gedroht.



PNL-Chef Ludovic Orban verriss die jüngsten Kundgebungspläne der Sozialdemokraten: Die Partei versuche damit nur, ihre katastrophale Regierungsbilanz zu vertuschen, das geplante Meeting gelte wohl eher der „Stützung der traditionellen PSD-ALDE-Familie“. Ex-PSD-Chef Victor Ponta geißelte indes die „Scheinheiligkeit“ seines Nachfolgers: Dragnea möge auf der Großkundgebung tunlichst auch erläutern, wie es um die „traditionelle Familie“ bestellt sei, „wenn die Geliebte jünger als die eigene Tochter ist“.