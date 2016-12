Dragnea spricht mit Cioloş über Mindestlohn

Donnerstag, 15. Dezember 2016

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea hat am Dienstag mit Premierminister Dacian Cioloş über den künftigen Mindestlohn in der Wirtschaft gesprochen. Die PSD hat sich im Wahlkampf für einen gesetzlich verpflichtenden Mindestlohn von 1450 Lei brutto stark gemacht. Den entsprechenden Beschluss soll die künftige Regierung verabschieden. Laut Dragnea habe er Cioloş hingegen nahegelegt, manche Ausgaben für das nächste Jahr – etwa Agrarsubventionen, ausstehende Schulden und den EU-Beitrag – bereits in diesem Jahr zu tätigen. Im Arbeitsministerium werden derzeit drei Varianten des gesetzlichen Mindestlohns mit Vertretern der Arbeitgeber und Gewerkschaften verhandelt: brutto 1250 (netto 925 Lei), 1400 Lei (1012 Lei) und 1500 Lei (1099 Lei).