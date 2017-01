Dragnea spricht von angeblichem Milliardenloch

Dienstag, 10. Januar 2017

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea hat der Vorgängerregierung am Sonntag mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss gedroht, nachdem die neue Linksregierung ein „10-Milliarden Lei-Haushaltsloch“ entdeckt haben will. Man werde es zwar zu stopfen wissen, doch hätten diese Milliarden „viel Gutes bewirken können“, so Dragnea. Ex-Finanzministerin Anca Dragu reagierte prompt: Gäbe es dieses Loch tatsächlich, so würde das Defizit bei 4,1 statt bei 2,59 BIP-Prozent liegen. Dragu erinnerte daran, dass Rumäniens Etats von Brüssel beständig beobachtet werden. Ex-Premier Dacian Cioloş schrieb auf Facebook, dass Dragnea zu „Tricks“ greife, weil er sich außerstande sehe, seine populistischen Wahlversprechen einzuhalten.