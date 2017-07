Drei-Meere-Gipfel: Johannis trifft Trump erneut

Mittwoch, 05. Juli 2017

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis wird am Donnerstag erneut mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen, und zwar in Warschau anlässlich eines Gipfels der „Drei-Meere-Initiative“, deren Mitglieder weiters Polen, die Slowakei, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, Österreich und Bulgarien sind. Ehrengast des diesjährigen Treffens ist Trump, der danach zum G20-Gipfel nach Hamburg reist. Der Name der Initiative geht auf die drei Meere Ostsee, Adria und Schwarzes Meer zurück, sie zielt auf eine engere regionale Kooperation in den Bereichen Energie, Transport, Umwelt u. a. ab.