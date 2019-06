Drei USR-Kandidaten

Internes Auswahlverfahren findet Ende Juli statt

Von: Andreea Oance



Sonntag, 16. Juni 2019

Temeswar – Vor mehr als einer Woche hat der Bundesdeutsche Dominic Samuel Fritz seine interne Bewerbung in der Temeswarer Filiale des USR-Verbandes für das Amt des Bürgermeisters von Temeswar/Timişoara vorgestellt. Der Reihe nach kamen nun zwei weitere Ankündigungen dafür seitens von USR. Aida Szilagyi und Alexandru Cadar vervollständigen nun die Kandidatenliste in der internen Bewerbung. Das Auswahlverfahren des USR-Verbandes für die Bestimmung des Bürgermeisterkandidaten wird am 20. Juli stattfinden.



Die Chemieingenieurin, Aida Szilagyi, hat als zweite ihre interne Bewerbung angekündigt. „Ich habe beschlossen, mich intern im USR-Verband für die Stelle des Bürgermeisters in Temeswar zu bewerben. Ich möchte in einer modernen, pulsierenden, weltoffenen Stadt leben und ich denke, Temeswar hat dieses Potenzial. Wir sind eine verantwortungsbewusste Partei und möchten Ihnen die beste Alternative anbieten. Unser sehr, sehr demokratisches internes System bietet den Kandidaten gleiche Chancen und fördert den Wettbewerb, und dieser Ansatz ist eine Premiere in der rumänischen Politik. Ich möchte auf die USR bauen, sodass mich diese Kandidatur anregt. Dies ist auch eine hervorragende Gelegenheit, meine Ideen zum Aufbau einer nachhaltigen Stadt zu fördern“, schrieb Aida Szilagyi auf Facebook.



Einen Tag vor dem internen Bewerbungsschluss, kündigte auch Alexandru Cadar seine Kandidatur in dieser Hinsicht an. Der Projektmanager innerhalb eines internationalen Unternehmens begründete seine Entscheidung schriftlich, ebenfalls in den sozialen Netzwerken, indem er zuerst seine Verbandskollegen und Gegenkandidaten beglückwünschte: „Dominic, ein großes ´Bravo` für die Tatsache, dass du so professionell deine Kandidatur angegangen hast. Du hast uns allen die Herausforderungslatte hoch angesetzt und ich bin überzeugt, dass wir alle viel von dir lernen können. Du hast bereits sehr positive Gefühle in der Öffentlichkeit angeregt und ich kann es kaum erwarten, dass diese Gefühle weiter gefördert werden. Aida, deine Kandidatur freut mich sehr. Ich möchte dich beglückwünschen. Du zeigst mehr Mut und Vertrauen als viele unserer Kollegen, die sich für die interne Auswahl bewerben könnten, aber dafür bloß nicht genug Mut hatten. Deine Vision bezüglich Temeswar, als Stadt von morgen, muss unbedingt von soviel Leuten wie möglich gehört und erwogen werden. Wir brauchen in einer Männerwelt starke Vorbilder, so wie du“. Was ihn dazu bewogen hat, sich zu bewerben, erklärte Cadar wie folgt: „Warum ich mich so spät beworben habe? In diesem Moment, in dem es schon einen unbestreitbaren Favoriten in der USR gibt? Weil ich, so sehr ich mich auch bemühe, nicht beiseite stehen kann. Es interessiert mich all zu sehr unsere gemeinsame Zukunft und es war an der Zeit, das zu akzeptieren. Ein Wettbewerb ohne Konkurrenten ist kein Wettbewerb im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben eine andere Art der Politik versprochen und gefördert, und wir brauchen einen starken Wettbewerb mit eingehenden Debatten, mit einem schönen Austausch von Ideen, Visionen und Vorschlägen für konkrete Lösungen für die Zukunft der Stadt und ein klares Beispiel für andere“, setzte Alexandru Cadar fort.