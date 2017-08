Durchsuchungen beim Regierungssitz

Mittwoch, 02. August 2017

Bukarest (ADZ) – Staatsanwälte der Antikorruptionsbehörde DNA haben am Montagabend Durchsuchungen in mehreren Regierungsbüros vorgenommen. Nach Angaben der akkreditierten Reporter wurden u.a. die Büros des Generalsekretariats der Regierung sowie des für die Beziehungen zum Parlament zuständigen Ministers, Viorel Ilie (ALDE), durchsucht und etliche Unterlagen sichergestellt. Wie die DNA am Dienstagmorgen in einer Presseerklärung mitteilte, ermittelt sie zurzeit wegen des „Verdachts auf im Monat Juli begangene Korruptionsdelikte“, Einzelheiten könnten beim gegenwärtigen Ermittlungsstand noch nicht bekanntgegeben werden.