DWC News

Mittwoch, 21. September 2016

Frauen beim Reifenkauf: Immer mehr sind online

In diesem Jahr hat sich die Zahl der Frauen, die Reifen im Internet bei cauciucuridirect.ro gekauft haben, mehr als verdoppelt. Weibliche Käufer sind zwar immer noch deutlich in der Minderheit, aber der Trend geht verstärkt in Richtung Emanzipation, heißt es bei dem Online-Shop.

Die Reifentrends dieses Sommers, nach Meinung von Kunden, von Delticom im Reifenbewertungsportal testcauciucuri.ro gesammelt, haben Nankang und Michelin am häufigsten auf Rang eins eingestuft. So ist der Nankang führend bei den spritsparendsten Reifen, bei jenen mit dem höchsten Fahrkomfort, aber auch bei jenen, die sich am schnellsten abnutzen. Der Michelin ist der allgemein am besten bewertete Reifen, jener, den die Kunden am ehesten kaufen würden und ... weil der Winter vor der Tür steht: Jener mit der besten Haftung auf verschneiter Fahrbahn.

Delticom ist Europas führender Online-Händler für Reifen. Gegründet im Jahr 1999 betreibt das Unternehmen aus Hannover heute in 45 Ländern mehr als 400 Online-Shops und Webseiten. Delticom ist mit cauciucuridirect.ro seit elf Jahren in Rumänien vertreten. Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden umfasst mehr als 100 Marken und über 25.000 Modelle von Reifen für Pkw, Motorräder, Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse sowie Kompletträder.

SikaTop®-Seal 107: Zementöse Abdichtung bietet viele Vorteile

Der Mangel an Luft, undichte Toiletten, Waschbecken und Sanitär-Rohre oder feuchte Materialien wie Teppiche, Holz, Tapeten, Mörtel, Trockenbau und Gewebe sind oft die Gründe für Schimmelbildung in Räumen. Was Trinkwasserspeicher angeht, so muss das saubere Wasser im Inneren des dichten Tanks ohne Keimbildung bleiben, während die äußere Verschmutzung hundertprozentig im Freien gehalten werden muss. Das sind nur zwei Beispiele, wieso Abdichtung notwendig ist. Eine Lösung, die Sika bietet, ist die zementöse Abdichtung, die zahlreiche Vorteile bietet. Diese Abdichtung ist für Wassertanks, Trinkwasserspeicher, Wasserkanäle und Keller gedacht und kann auch unterhalb der Fliesen in Schwimmbädern und nassen Räumen oder auf Balkonen angewendet werden. Von Sika kommt das Produkt SikaTop®-Seal 107, das durch Kelle oder mit dem Pinsel aufgetragen werden kann, ohne dass dabei zusätzliches Wasser hinzugefügt wird. Die dichte Struktur des Mörtels reduziert nicht nur die Übertragung von Wasser, sondern verhindert auch das Eindringen von Substanzen, etwa Chloride oder Sulfate, die den Betonuntergrund angreifen. Das Produkt wird in einem Zwei-Komponenten-Kit einschließlich des zementartigen Pulvers und der Polymerdispersion geliefert. Mehr zum Sika-Angebot auf www.sika.ro.

HESSE: Komplettanbieter im Handel mit Werkzeugen und Maschinen

Das Unternehmen SC HESSE SRL wurde 2007 gegründet und ist der kompetente Komplettanbieter im Handel mit Werkzeugen, Maschinen und Betriebseinrichtungen, Baubeschlägen und Bauelementen, Sanitär und Heizung, Stahl und Befestigungstechnik, Schweiß-, Sicherheits- und Industrietechnik sowie Arbeitsschutzprodukten. Die Firma hat 18 Angestellte und ist in ganz Rumänien tätig, durch eigene Vertreter und durch selbstständige Handelsunternehmen. Neben der Beratung vor Ort bietet sie den Kunden einen Schauraum in Temeswar und eine Reparaturwerkstatt an (Busiascher Straße 37 A). Das Unternehmen ist nach DIN ISO 9001:2008 und DIN ISO 14001:2015 zertifiziert.

Aufgrund der gesammelten Erfahrung wurde HESSE im April 2015 Mitglied des EDE, Europas größtem Einkaufsverband im Produktionsverbindungshandel, das 600 Mitglieder in 25 Ländern zählt, mit dem größten Logistikzentrum in Europa, mit einer Lagerfläche von 53.000 Quadratmetern, mehr als 80.000 Lagerartikeln und zirka 35.000 gelieferten Artikeln/Tag.

Hesse vertritt unter anderen die Handelsmarken Forum, Ecoll, Nicro, Makita, Bessey, Knipex, Gedore, Nicro, Rothenberger, Wiha, Wera, Chicago Pneumatic u.a.

