Ein blühendes Geschäft

Studie: Blumenhandel stieg auf über 300 Millionen Lei

Von: Sylvia Burger



Mittwoch, 20. März 2019

Großes Gedränge auf dem Blumenmarkt, speziell zu besonderen Anlässen eingerichtet. Foto: Zoltán Pázmány

Zum Frühlingsanfang und zum internationalen Frauentag haben Blumenhändler einiges zu tun, weil, insbesondere an solchen Tagen, nicht nur die Blumen blühen, sondern auch das Geschäft damit; und dieses steigt jährlich immer mehr an.

Laut einer Studie des Unternehmerberaters Frames, werden in Rumänien für die Blumen, die die Frauen zum 8. März bekommen, mehr als 20 Millionen Euro ausgegeben – zieht man in Betracht, dass ein Blumenstrauß durchschnittliche 30 Lei kostet. Im Jahr 2017 überschritt der Großhandel an Blumen 336 Millionen Lei, so die Statistik. Der Profit bei den einschlägigen Unternehmen stieg deutlich an: von 26,1 Millionen Lei im Jahr 2017, nahezu 10 Millionen mehr als im Jahr zuvor.

Die Kaufkraft und die Diversifizierung der Angebote 2018 haben dazu beigetragen, dass der Blumenhandel um 15-20 Prozent im letzen Jahr gestigen ist. In diesem Jahr wird ein Umsatz in der Branche von über 350 Millionen Lei erwartet, schätzen die Frames-Analytiker. Im Jahr 2017 beschäftigten sich 523 Unternehmen in Rumänien mit Blumenhandel, was fast doppelt so viele sind wie 2010 (damals 298 Unternehmen). Die Statistik führt die Verteilung der Firmen, auf Verwaltungskreise, folgendermaßen an: Bukarest und Ilfov (263), gefolgt von Klausenburg (52), Jassy (49) , Argeş (43), Kronstadt (42), Mure{ und Temesch je (33) und Hermannstadt mit 30.

Eine BZ-Umfrage ergibt, dass das Geschäft in dieser Branche wahrhaftig blüht. Es geht dabei sowohl um die Blumenläden, als auch um die Straßenhändler. Sie sagten, dass sie zu bestimmten Ereignissen, um Blumen auf der Straße verkaufen zu können, eine Genehmigung im Bürgermeisteramt beantragen müssen. Dafür müssen sie eine kleine Gebühr bezahlen. Sie sagten außerdem, dass sie nur an Tagen mit besonderem Absatz Straßenstände einrichten. An anderen Tagen, verkaufen sie ihre Blumen manchmal auf den Märkten. Obwohl es viele solche Händler gibt, teilten manche uns mit, dass sie die anderen nicht als Konkurrenz sehen, sondern sie zeigten Verständnis dafür, dass harte Arbeit auch einen Lohn ergeben muss. Für alle.