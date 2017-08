Ein neues Lokal für Pasta-Fans: Cucinino

Von: Elise Wilk



Montag, 07. August 2017

Liebhaber italienischer Gerichte haben in der Kronstädter Innenstadt eine große Auswahl an guten Restaurants. Auf der Appollonia-Hirscher Straße, am Rosenanger, auf der Purzengasse und auf der Michael-Weiss-Gasse tummeln sich die Angebote. Und trotzdem hat man nie genug Pasta-Bars.



Auf der Diaconu-Coresi-Straße Nr. 6 hat vor knapp einem Monat ein neues Lokal geöffnet, in dem Pasta, Lasagne und leckere Salate das Sagen haben: Cucinino.

Die Preise für eine Portion Pasta beginnen bei 19 Lei.



Das Lokal ist ein guter Treffpunkt für den Abend. Hier kann man zusammen mit Freunden eine leckere Portion Spagetti essen und einen guten Wein trinken. Besonders lecker schmecken die Tagliatelle mit Garnelen und grünem Pesto (25 Lei).



Auch diejenigen, die auf Diät sind, finden gesunde Gerichte mit wenig Kalorien. Am leckersten ist der gemischte Salat mit geräuchertem Lachs (25 Lei).



In den Sommermonaten eignet sich die Terrasse draußen, um eine Portion Tagliatelle, Spagetti, Ravioli oder Lasagna zu genießen. Dazu passt eine Limonade mit Ingwer (10 Lei). Bei Regen oder kaltem Wetter sitzt man drinnen und kann den Köchen beim Zubereiten der Speisen zusehen, weil das Lokal eine offene Küche hat. Die Köche verwenden ausschließlich frische Produkte und gewähren den Kunden Einblicke in ihre Küche. In der lockeren Atmosphäre fühlt man sich sehr gut, leider ist das Restaurant etwas klein und aus diesem Grund kann es sehr heiß werden, besonders wenn man in der Nähe der Küche sitzt.



Falls man „Cucinino“ für das Mitagessen wählt, haben die Inhaber eine Überraschung für die Gäste. Für jede Portion Pasta, die man bestellt, bekommt man kostenlos ein Glas Prosecco oder Wein. Das Angebot „Pasta loves Prosecco for free“ ist montags bis freitags zwischen 14 und 17 Uhr gültig.



Das Lokal ist besonders kinderfreundlich. Für die Kleinen gibt es eine Kiste mit viel Spielzeug, damit sie sich nicht langweilen, während die Eltern ihre Pasta genießen.

„Cucinino“ ist täglich von 11 Uhr morgens bis 22 Uhr geöffnet. Mehr Informationen und Angebote auf der Facebook-Seite „Cucinino“.