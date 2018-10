Ein spielerischer Zugang zur deutschen Sprache

Das Lebbuchenhaus beherbergt Kinderbücher, Sprachkurse und Workshops

Von: Kevin Kader



Sonntag, 21. Oktober 2018

Adina Săniuță Foto: Ivan Nicolae

Für die Kleinen gibt es einen ganz besonderen Ort im Zentrum von Bukarest: das Lebbuchenhaus. Seit Februar 2017 betreibt Adina Săniuță diesen Laden, der ein großes Angebot an deutschsprachigen Kinderbüchern bietet. Außerdem finden im Lebbuchenhaus regelmäßig Deutschstunden für zwei- bis vierzehnjährige Kinder statt.



Die in Kronstadt/Brașov geborene und aufgewachsene Betreiberin hatte schon früh selbst einen Bezug zur deutschen Sprache. „Meine Großeltern wohnen in einer kleinen Stadt bei Kronstadt, wo sehr viele Sachsen leben. Auf der Straße, in der das Haus meiner Großeltern steht, wohnte eine Frau, die als Deutschlehrerin arbeitete und Sächsin war. Sie hat mir die ersten deutschen Wörter beigebracht“, erinnert sich Săniuță. Sie wurde zu einer begeisterten Leserin, aber als sie die Schule besuchte, musste sie feststellen, dass es schwierig war, deutschsprachige Bücher zu kaufen.



Die Affinität zur Sprache aber blieb: „Nach Kindergarten und Schule habe ich auch an der Universität Deutsch studiert. Auch alle meine Arbeitsplätze hatten mit Deutsch zu tun. Irgendwann habe ich begonnen, Kinder in Deutsch zu unterrichten, aber ich besaß nur wenige Bücher, die dafür geeignet waren.“



Aus diesen Erfahrungen wurde die Idee geboren, einen Buchladen zu eröffnen und so einen Ort zu schaffen, wo Kinder Bücher vorfinden und ihre Deutschkenntnisse verbessern können. Die Auswahl an Büchern im Lebbuchenhaus umfasst unterschiedliche Formate und Themengebiete für alle Altersgruppen. Die Bücher lassen sich in die Hand nehmen, durchblättern, so findet jedes Kind schnell sein Lieblingsbuch.



Aber nicht nur für die Kinder wird etwas geboten. Kaffee und Tee gibt es für die Eltern, die sich, während sie auf die Kleinen warten, in Ruhe unterhalten können. Die persönliche, familiäre Atmosphäre des Lebbuchenhauses nimmt einen sofort auf, sodass sich die Kinder jeden Alters und mit unterschiedlichem Kenntnisstand beim Deutschlernen wohlfühlen. Kleine Gruppen und ein erfahrungsorientiertes Lernen unterstützen dieses Gefühl noch.



Alle Lehrpersonen sind selbst Leute, die Kinder lieben und wie Săniuță das Vermitteln der Sprache mit Leidenschaft tun, dabei offen, warmherzig und den Kindern zugewandt agieren. Das merken auch die Eltern schnell und schätzen das grundlegende pädagogische Konzept. „Wir möchten durch die Workshops für eine Bereicherung des Wortschatzes sorgen und durch interaktive und spannende Aktivitäten die Kreativität der Kinder stimulieren. Das Lebbuchenhaus soll ein Ort sein, wohin die Kinder mit Freude kommen und nicht, weil es ein Muss ist“, sagt die begeisterungsfähige Betreiberin.



Săniuță hat an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in Kronstadt studiert, absolvierte ihren Master in Business Administration und hat ihren Doktor im Bereich Marketing an der Akademie für Wirtschaftswissenschaften Bukarest erworben. Nun arbeitet sie hauptberuflich als Export Managerin für ein Unternehmen, das natürliches Mineralwasser abfüllt und vertreibt, bis sie ihrem Wunsch näher kommt, das Lebbuchenhaus hauptberuflich zu betreiben.



In den kommenden Wochen organisiert sie wieder mehrere Workshops: Lektüre auf Deutsch, Kunst für Kinder, eine Halloween Party, Gründerkultur für Jugendliche, aber auch Workshops außerhalb des Ladens, wie eine Exkursion nach Kronstadt. Es gibt bereits Kooperationen mit Kindergärten aus dem Stadtgebiet. „Aber wir überlegen uns immer neue Workshops und suchen nach neuen und kreativen Ideen“, so Săniuță.



Zurzeit ist das Lebbuchenhaus auf Instagram und Facebook zu finden, wo auch alle Events aufgelistet sind und man Kontakt zur Betreiberin aufnehmen kann. Eine Webseite ist momentan im Aufbau. Perspektivisch würde sie gerne mit dem Lebbuchenhaus an einen neuen Ort umziehen, der über einen Garten verfügt und irgendwann gar ein weiteres Haus in einer anderen Stadt eröffnen. Wenn man Adina Săniuță in ihrem Laden erlebt, hat man wenig Zweifel, dass sie ihre Ziele umsetzen wird und auf dem Weg dahin mit ihrer Begeisterung noch viele Kinder und Eltern erreicht und inspiriert, eine neue Sprache zu lernen.

Sie finden das Lebkuchenhaus auf Facebook und Instagram: @Lebbuchenhaus

Adresse: Sarmizegetusa, nr. 4, in der Nähe der Bukarester Universität

E-Mail: adina@jump-out.ro

Telefon: 0746239160