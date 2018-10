Einsatzleiter der Gendarmerie soll General werden

Mittwoch, 24. Oktober 2018

Bukarest (ADZ) - Innenministerin Carmen Dan (PSD) will den Befehlshaber der Gendarmerie-Sondereinsatztruppe „Vlad Țepeș“, Cătălin Paraschiv, zum Ein-Sterne-General befördern. Der Oberst hatte den Einsatz seiner Truppe während der gewaltsamen Auflösung der Großdemo vom 10. August in Bukarest geleitet und dabei stoisch zugesehen, wie seine Leute Demonstranten und Journalisten niederknüppeln, dies bezeigten anschließend zahllose ins Netz gestellte Videos. Der Beförderungsantrag der Innenministerin ging am Montag bei der Präsidentschaft ein, Paraschiv wird darin für seine „Hingabe bei der Ausübung seiner Dienstpflichten“ gepriesen.