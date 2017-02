Einzelhandel 2016 mit 13,5 Prozent mehr Umsatz

Dienstag, 07. Februar 2017

Bukarest - 2016 hat der rumänische Einzelhandel (ohne Kraftfahrzeuge) brutto 13,5 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr verzeichnet. Im Dezember 2016 machte der Einzelhandel saison- und arbeitstagbereinigt 0,1 Prozent weniger Umsatz als im November, teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest mit. Gegenüber Dezember 2015 stieg der Umsatz um 8,4 Prozent. Gegenüber dem Gesamtjahr 2015 ist im vorigen Jahr der Umsatz von Nicht-Nahrungsgütern stark gestiegen (plus 15,2 Prozent). Auch der Treibstoffumsatz lag mit 10,2 Prozent im Plus. Der Umsatz von Nahrungsgütern, Tabak und Getränken legte um 13,7 Prozent zu. (ADZ)