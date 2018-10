Ergebnisse des Referendums zum Thema Familie

Dienstag, 09. Oktober 2018

Bukarest (ADZ) - Das Zentrale Wahlbüro (BEC) gab am Montag die Ergebnisse des Referendums über die „traditionelle Familie“ bekannt. In insgesamt 19.040 Wahllokalen stimmten 91,56 Prozent der Beteiligten für die Neudefinition der Familie, 6,47 Prozent dagegen. 1,9 Prozent der Stimmen wurden für ungültig erklärt. Die Beteiligung am Referendum lag landesweit bei 21,10 Prozent sämtlicher Wahlberechtigter, 30 Prozent wären für die Verfassungsänderung nötig gewesen. Es gibt Stimmen, die eine Wiederholung des Referendums anlässlich der Wahlen für das Europäische Parlament im nächsten Jahr fordern.