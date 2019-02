Samstag, 16. Februar 2019

Nach Debatten und Abstimmungen zu einzelnen Anträgen und Ergänzungen bezüglich dem Staatshaushalt für das laufende Jahr am Donnerstag, stand am Freitag die Endabstimmung bezüglich des Budgets 2019 in einer weiteren gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamentskammern an.

Foto: Agerpres