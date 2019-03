Ermittlungen gegen Timmermans eingestellt

Samstag, 30. März 2019

Bukarest (ADZ) - Adina Florea, stellvertretende Leiterin der Sonderstaatsanwaltschaft für Justizstrafsachen, hat ihre Ermittlungen gegen den Ersten Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans, eingestellt. Die gegen den Kommissionsvize, EU-Justizkommissarin Vera Jourova, die Leiterin der EU-Vertretung in Bukarest, Angela Cristea, sowie Generalstaatsanwalt Augustin Lazăr erhobenen Vorwürfe hätten sich als „haltlos“ erwiesen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Strafanzeige gegen Timmermans & Co. hatte ein PSD-nahes Nachrichtenportal Ende Januar erstattet – u. a. wegen „Bildung einer kriminellen Organisation“.