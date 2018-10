Kulturdekade 2018 im Banater Bergland

Von: Erwin Josef Țigla



Freitag, 05. Oktober 2018

Der 25. Heimattag und die Heimatmesse der Banater Berglanddeutschen in Steierdorf-Anina, das 16. Musik- und Chortreffen der Banater Berglanddeutschen, das „24. Reschitzaer Deutsche Trachtenfest“, die traditionellen Kirchweihfeste und weitere Veranstaltungen in Bokschan, Deutsch-Saska, Dognatschka, Ferdinandsberg, Karansebesch, Orawitza, Reschitza und Wolfsberg, und zum ersten Mal Temeswar, vereinigen uns in diesen Tagen erneut im Kranz der Freundschaft und des Zusammenhalts. Zum 28. Mal findet die „Deutsche Kulturdekade im Banater Bergland”, die größte Veranstaltungsreihe der Banater Berglanddeutschen, statt.

Innerhalb der diesjährigen Kulturdekade organisieren wir mehrere Veranstaltungen zu den 300 Jahren, seit das Banater Bergland auch mit Deutschen kolonisiert wurde (1718 - 2018) - ein Eckpunkt unserer Kulturdekade 2018. Weitere Höhepunkte bilden die Veranstaltungen in Erinnerung an den 120. Geburtstag und an den 40. Todestag des Banater Berglanddeutschen Schriftstellers Alexander Tietz (* 9. Januar 1898, Reschitza - † 10. Juni 1978, Reschitza), sowie an den 175. Geburtstag und an den 100. Todestag des steirischen Schriftstellers Peter Rosegger (* 31. Juli 1843, Kluppeneggerhof am Alpl - † 26. Juni 1918, Krieglach).

Unsere Kulturdekade möge auch in diesem Jahr eine Brücke zwischen dem, was war, und dem, was kommen wird, darstellen.