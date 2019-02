Erstmals in der Opposition

Kronstädter Diskussionsrunde mit Ovidiu Ganț

Von: Ralf Sudrigian



Donnerstag, 21. Februar 2019

Kronstadt – Zum ersten Mal in seiner fast 30-jährigen Existenz befindet sich das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) in Opposition zur Regierung. Der DFDR-Parlamentsabgeordnete Ovidiu Ganț erklärte bei einer Diskussionsrunde, die am Dienstagnachmittag im Festsaal des Kronstädter Deutschen Forums stattfand, wieso es zu dieser Premiere kommen musste. Was die PSD-Regierung in Sachen Justiz und Rechtsstaatlichkeit treibe, sei nicht vertretbar. Deshalb könne diese Regierung nicht unterstützt werden, sagte Ganț und fügte hinzu, dass er, im Einverständnis mit dem Vorstand des Landesforums in dieser Hinsicht auch keinen Dialog und keine Zusammenarbeit mit der PSD führen werde. Hinzu kommt auch die Diffamierungskampagne seitens einiger PSD-Politiker gegen Staatspräsidenten Klaus Johannis und, direkt damit verbunden, gegen die deutsche Minderheit und das Deutsche Forum als ihr Vertreter.

In einer offenen und aufschlussreichen Gesprächsrunde kamen nach den einleitenden Ausführungen des Abgeordneten auch andere Themen ins Gespräch. Unterstrichen wurde dabei die Unterstützung für Präsident Johannis für die Wiederwahl ins höchste Amt des Landes. Ovidiu Ganț machte eine Einschätzung der wichtigsten politischen Akteure der turbulenten rumänischen Innenpolitik. Seiner Meinung nach sei die Nationalliberale Partei (PNL) als Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP) die beste Wahl bei den anstehenden Europawahlen. Der Parlamentsabgeordnete berichtete auch über die Tätigkeit der Minderheitenfraktion, der er angehört, und über deren Wahlverhalten im Parlament.

Zur Aussprache kamen auch konkrete Anliegen der Kronstädter wie z.B. Verzögerung der Bearbeitung von Rückgabeanträgen, die die evangelische Kirchengemeinde Bartholomä-Kronstadt in Bukarest eingereicht hatte oder der Fortbestand einer deutschen Schulklasse in Reps/Rupea. Angesprochen wurden auch die Chancen, in Zukunft beim Kronstädter Honteruslyzeum, wie auch in Bukarest oder Temeswar, eine deutsche Spezialabteilung mit in Rumänien und Deutschland anerkannter Matura-Prüfung ins Leben zu rufen. Die Anpassung der verschiedenen Satzungen von Forumsstrukturen an jene des Landesforums und die Zusammenarbeit mit den Jugendforen waren weitere Themen der rund zwei Stunden dauernden Debatte.

Begrüßt wurde der Parlamentsabgeordnete Ovidiu Ganț vom Vorsitzenden des Kronstädter Ortsforums Thomas Șindilariu, der auch die Grüße der Vorsitzenden des Kronstädter Deutschen Kreisforums Caroline Fernolend übermittelte. Ganț dankte für die Einladung zur Gesprächsrunde, der er gern folgte, weil er bei solchen Begegnungen die Gelegenheit habe, Probleme der Forumsmitglieder und der Kronstädter direkt vor Ort zur Kenntnis zu nehmen und gleichzeitig auch ein Feedback zu seiner parlamentarischen Tätigkeit zu erhalten. Anlässlich dieser Diskussionsrunde gewährte Ovidiu Ganț der „Karpatenrundschau“ ein Interview, das in der nächsten KR-Ausgabe veröffentlicht wird.