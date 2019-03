Ettinger-Schüler zu Besuch in der Slowakei

Nächstes Treffen des Erasmus+ Projektes im Mai

Von: Gabriela Rist



Dienstag, 19. März 2019

Teilnehmer aus sechs Ländern trafen sich in der Slowakei. Foto: privat

Sathmar -In der zweiten Februarhälfte nahmen sechs Schüler und zwei Lehrer des Johann-Ettinger-Lyzeums am dritten Treffen des Erasmus+ Projektes „Einer für alle, alle für einen“ in der Slowakei teil. Thema des Treffens war der Denkmalschutz sowie die Sensibilisierung der Jugendlichen für den Schutz der historischen und natürlichen Werte.



Die Gastgeber bereiteten für die Teilnehmer des Projektes ein inhaltsreiches Programm. Nachdem die lokalen Traditionen und die Schule vorgestellt worden waren, beteiligten sich die Schüler an Workshops, um einen Kalender und eine Ausstellung über die Ruinen der Burg Hrusov zu erstellen. An der Vernissage der Ausstellung nahmen Vertreter der Stiftung Leustach, die das Denkmal unterstützt, teil.



Die Schüler der Partnerländer aus Österreich, Italien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien und der Slowakei präsentierten ihren Kollegen Filme über die Denkmäler in ihren eigenen Regionen und auch darüber, wie diese geschützt werden. Die Gäste wurden auch von dem Bürgermeister der Stadt Zlate Moravce empfangen. Der Bürgermeister stellte kurz die Geschichte der Ortschaft vor und betonte dabei die Rolle und die Wichtigkeit von Projekten zum Erfahrungsaustausch in der Erziehung und Bildung der Jugendlichen.



Während des Treffens in der Slowakei wurden den Gästen auch natürliche Denkmäler präsentiert wie der Gipfel Hrebienok mit einer Eisskulptur-Ausstellung sowie historische Denkmäler.Die Lehrer besuchten Unterrichtsstunden und bereiteten das nächste Treffen des Projektes vor, das im Mai in Österreich stattfindet.