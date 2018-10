Europa-Optimismus der Rumänen zurückgegangen

Europafeindliche Rhetorik von PSD und ALDE wirksam

Freitag, 19. Oktober 2018

Bukarest (ADZ) - Die europafeindliche Rhetorik der Regierungskoalition trägt Früchte: Die Zustimmung der Rumänen zur Europäischen Union liegt zurzeit bei nur noch 49 Prozent – gegenüber April brach sie damit um drastische 10 Prozent ein, zeigen die Ergebnisse des jüngsten Eurobarometers bzw. der Meinungsumfrage des Europäischen Parlaments. Nichtsdestotrotz sprachen sich 65 Prozent der befragten Rumänen gegen einen „ROexit“, einen möglichen Austritt ihres Landes aus der EU, aus, 64 Prozent gaben zudem an, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert habe.



Rumänische Soziologen verweisen im Kontext des jüngsten Eurobarometers darauf, dass das heimische Wohlstandsgefälle diesmal besonders gut erkennbar ist: Ausgesprochen europaenthusiastisch erweisen sich nach wie vor die Bewohner wohlhabenderer Regionen des Landes – Mitte, West, Ballungsraum Bukarest u. a. –, während in den armen Regionen aus Nordwest- und Südrumänien, alle Hochburgen der PSD, die Euroskepsis wächst. Die antieuropäische Rhetorik zahlreicher Spitzenpolitiker der PSD und ALDE zeige Wirkung in den Reihen ihrer Wählerschaft, sagte der Soziologe Alfred Bulai den Medien.