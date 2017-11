Europaabgeordneter Ivan kündigt PSD-Projekt an

Montag, 27. November 2017

Bukarest (ADZ) – Der PSD-Europaabgeordnete Cătălin Ivan hat am Donnerstag seine Kritik an der Parteiführung erneuert und für kommendes Jahr ein „parteiinternes Projekt“ angekündigt. Momentan sei die Partei quasi führungslos; Dragnea täusche seinen Vorsitz bloß vor – er schare nur noch wenige Mitglieder um sich, die erst in jüngerer Zeit aus anderen Parteien übergelaufen seien. Dagegen hätten verdiente Mitglieder das Nachsehen, so der frühere Parteisprecher.

Unterdessen gebe es in der PSD Mitglieder, die an einem neuen Projekt für die Partei arbeiten, welches im Frühjahr vorgestellt werden solle.