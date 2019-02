EUStA: Laura Kövesi ist Spitzenkandidatin

Ex-DNA-Chefin führt Liste des Auswahlausschusses an

Mittwoch, 06. Februar 2019

Ex-DNA-Chefin Laura Kövesi Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Ex-DNA-Chefin Laura Kövesi ist Spitzenkandidatin auf das Amt des Generalstaatsanwalts der künftigen europäischen Staatsanwaltschaft (EU-StA). Wie die Vorsitzende des zwölfköpfigen Auswahlausschusses, Dr. Ulrike Haberl-Schwarz, am Montag EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani und dem rumänischen Vorsitzenden des Rates für Inneres und Justiz (JI), Tudorel Toader, in einem Schreiben mitteilte, führt Kövesi nach eingehender Prüfung der ingesamt 24 Anwärter auf das Amt die Shortlist an. Auf Platz 2 landete Jean-Francois Bohnert aus Frankreich, auf 3 Andrés Ritter aus Deutschland.



Für die Ernennung des künftigen Europäischen Generalstaatsanwalts sind das EU-Parlament sowie der JI-Rat zuständig. Dessen aktueller Vorsitzender, Justizminister Tudorel Toader, der die angesehene DNA-Chefin bekanntlich letzten Frühsommer mittels eines umstrittenen Abberufungsverfahrens abgesägt hatte, lief am Montagabend prompt Sturm gegen die von dem internationalen Expertenausschuss getroffene Auswahl: Er werde „allen Justizministern der EU“ das Urteil des rumänischen Verfassungsgerichts zukommen lassen, damit diese im Bilde seien über Kövesis „Missbräuche“, so Toader.