Ex-Abgeordneter der PDL in Untersuchungshaft

Dienstag, 13. Juni 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Der ehemalige Abgeordnete der PDL, Cristian Boureanu, der schon oft durch Gewalttätigkeit in der Öffentlichkeit aufgefallen ist, hat am Wochenende in Bukarest eine Keilerei mit Verkehrspolizisten angezettelt. Zuletzt konnte der Politiker überwältigt und aufs Polizeirevier abgeführt werden. Der Haftrichter verfügte, dass Boureanu für 30 Tage in U-Haft kommt. Dieser hat seinerseits bei Gericht Klage gegen die Polizisten erhoben.