Sonntag, 10. März 2019

Großkarol - Vergangene Woche veranstaltete die Seniorentagesstätte der Caritas in Großkarol/Carei das Faschingsfest. Insgesamt dreizehn Senioren verkleideten sich zu diesem Anlass und präsentierten sich auf originelle Weise.

„Seit ungefähr zwei Wochen bereiten sich die Mitglieder der Tagesstätte für den Fasching vor“, sagt Margit Nagyivan, Leiterin der Tagesstätte. Die größte Arbeit sei wie immer die Vorbereitung der Faschingskostüme. Obwohl die Institution selbst für diese Gelegenheit eine große Auswahl von Kostümen besitzt, werden die Kleider von Jahr zu Jahr erneuert, damit ein Kleidungsstück nie zweimal getragen wird. Außerdem wird die Kollektion jedes Jahr mit ein paar neuen Kostümen ergänzt. Für die Klubmitglieder sind auch die Zusatzteile wichtig und dabei sind alle Senioren sehr kreativ. Der Zauberstock der Zauberin wurde zum Beispiel aus einem Schlauch eines Zerstäubers und einer Weihnachtskugel angefertigt. Die Veranstaltung wurde von der Leiterin der Tagesstätte eröffnet und sie stellte danach die Figuren vor. Es kamen der Reihe nach der Clown, der Indianer, die Blumenverkäuferin, das Roma-Mädchen, der Sheriff, Majoretten, die spanische Tänzerin, die Piraten der Karibik, Napoleon und sogar der König des Rock and Roll Elvis Presley war anwesend.Als letzte erschien Maria Holociuc, die heuer als Zauberin verkleidet war. Seit anderthalb Jahren besucht sie mit ihrem Mann die Tagesstätte. Das aktive Klubmitglied hielt die Musik an und forderte die anderen zum Beten an, denn ihr Zauberstock würde nur dann Wirkung haben. „Wir sind alle alt und wir brauchen das Gebet“, meinte Maria und die Senioren beteten zuerst für die Kranken und für die Mitglieder, die nicht mehr unter ihnen sein konnten und schließlich für alle. Mit ihrem Zauberstock löste Maria danach die Traurigkeit auf und zauberte allen Freude aufs Gesicht. Der Nachmittag klang mit einem gemütlichen Beisammensein aus.