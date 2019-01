Fast unaussprechlich und trotzdem sooo begehrt: Worschtkoschtprob

Mittwoch, 23. Januar 2019

Foto: Zoltán Pázmány

Liebe Leser, auch wenn sie gut bei Appetit und auch ihre Cholesterinwerte zufriedenstellend sein sollten, essen sie bitte nicht ihre letzte Wurst auf. Ein Stück Hauswurst kommt nämlich einer Eintrittskarte zu unserem Zeitungsfest gleich, bei dem Sie an der Wurstverkostung „Worschtkoschtprob“ teilnehmen, mit uns feiern und auch Preise gewinnen können.

Das Fest findet am 14. Februar ab 12.00 Uhr im Parc-Hotel in Busiasch seinen Ablauf. Wir erwarten Sie (nach Vorankündigung) im Vorfeld des Festes in der Redaktion. Am 13. Februar von 16-20 Uhr und am Vormittag des 14. Februar, bis spätestens 10.00 Uhr finden Sie uns mit Ihren Wurstproben im Parc-Hotel in Busiasch. Abonnenten der Zeitung können sich mit der quittierten Rechnung ihres Abos eine Einladung abholen. Nur Personen mit gedruckten Einladungen werden zum Fest zugelassen.