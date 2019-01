Festkonzert in Brüssel zur EU-Ratspräsidentschaft

Von: Cristiana Scărlătescu



Freitag, 18. Januar 2019

Brüssel/ Kronstadt – Dirigent Cristian Mandeal leitet das Festkonzert zur Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft von Rumänien am 24. Januar, im Palais des Beaux-Arts in Brüssel. Das seit 2008 von Mandeal geleitete Rumänische Jugendorchester und Sopransängerin Anita Harting bieten eine hervorragende Interpretation von George Enescus „Rumänische Rhapsodie“ (op.11/1), Theodor Rogalskis „Drei rumänische Tänze“ bzw. Béla Bartóks „Rumänische Tänze“, Franz Lehars „Meine Lippen, sie küssen so heiß (Giuditta)“ und weiteren bekannten Kompositionen von Camille Saint-Saëns, Alexander Borodin, Léo Delibes, Eugen Doga, Grigora; Dinicu und George Grigoriu an.



Außerdem hat Mandeal seine musikalische Tätigkeit dieses Jahr am Donnerstag, dem 17. Januar, als Gastleiter der Kronstädter Philharmoniker mit der Auftaktaufführung der Johannes-Brahms-Konzertserie im Patria-Saal in Kronstadt/ Bra;ov begonnen, die im Laufe 2019 mit vier weiteren Aufführungen am selben Ort fortgesetzt wird. Im Fokus ist zunächst das Sonderkonzert des Rumänischen Jugendorchesters und des BRD-Chors vom 20. Januar im Bukarester Athenäum.