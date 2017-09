Fifor auf Amtsbesuch in Washington

Dienstag, 19. September 2017

Bukarest (ADZ/Mediafax) - Der neue Verteidigungsminister Mihai Fifor (PSD) besucht bis Freitag seinen US-Amtskollegen James Mattis in Washington. Zudem sind Begegnungen mit Vertretern des Kongresses und mit dem stellvertretenden Präsidentschaftsberater für nationale Sicherheit, Ricky Vadell, geplant. Am Rande des Besuches sind Treffen mit Vertretern der US-Rüstungsindustrie vorgesehen. Der Besuch unterstreiche die Bedeutung der euroatlantischen Partnerschaft für Rumänien, so das Verteidigungsministerium.