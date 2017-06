Firea und PSD-Vize legen mit Regierungskritik nach

Grindeanu erhält Maulkorb von Dragnea

Donnerstag, 08. Juni 2017

Bukarest (ADZ) - Die Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Vrânceanu Firea Pandele und PSD-Vize Claudiu Manda haben am Dienstag erneut Kritik am Kabinett Grindeanu geübt. Sie sehe keinen Grund, die „schlechten Beziehungen zwischen uns Kommunalpolitikern und der Regierung zu vertuschen“. Es gebe eben „einige Regierungsvertreter“, die noch nicht verstanden hätten, dass „die Rumänen mit Respekt behandelt werden müssen“, so Firea. Die einflussreiche PSD-Politikerin fügte hinzu, dass letztlich „nicht die Exekutive, sondern die Partei“ von den Wählern zur Verantwortung gezogen werde. PSD-Vize Manda sagte den Medien seinerseits, dass seine Partei „rein technisch“ dem Premierminister durchaus die politische Unterstützung entziehen könne, sollte die zurzeit laufende „Evaluierung der Regierungstätigkeit“ schlecht ausfallen. Parteichef Liviu Dragnea bestritt indes am Abend in einem TV-Gespräch, es auf den Abgang des Regierungschefs abgesehen zu haben. Nichtsdestotrotz verpasste der PSD-Chef Grindeanu einen Maulkorb: Dieser möge sich „in Zurückhaltung üben“ in puncto politischen Aussagen und sich lieber der Umsetzung des Regierungsprogramms widmen, so Dragnea.