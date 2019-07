Freispruch für Scripcaru

Von: Ralf Sudrigian



Mittwoch, 03. Juli 2019

Kronstadt – Der Kronstädter Bürgermeister George Scripcaru wurde im sogenannten Strafdossier „Skoda“ vom Kronstädter Gericht frei gesprochen. Er war des Amtsmissbrauches beschuldigt worden, weil er auf die Leitung der öffentlichen Verkehrsregie RAT Brașov Druck ausgeübt hätte, um vier Pkw für das Bürgermeisteramt zu kaufen und im eigenen Interesse zu verwenden. Der damalige RAT-Direktor Cristian Radu erhielt im selben Prozess eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung. Gegen diese Urteile kann in Berufung gegangen werden.

Bürgermeister Scripcaru hat durch diesen Freispruch aber nicht alle seine Probleme mit der Justiz geklärt. Die Antikorruptionsbehörde DNA klagt ihn und andere Beamte aus dem Bürgermeisteramt an, das Kronstädter Wärmekraftwerk CET in der Zeitspanne 2010-2011 massiv benachteiligt zu haben zugunsten eines privaten Fernwärme-Lieferers (Tetkron). Der nächste Prozesstermin ist für September dieses Jahres angesetzt. Scripcaru muss sich vor Gericht auch für die illegale Ausstellung einer Baugenehmigung verantworten. Es geht dabei um eine Apotheke im Hof des Kronstädter Kreiskrankenhauses.