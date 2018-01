Fünf Jahre EU-Förderprogramme

Regionalentwicklung in Siebenbürgen durch Fördermittel der EU-Kommission

Freitag, 05. Januar 2018

Die Entwicklungsagentur Zentrum informiert und fördert besonders Jugendliche, Schüler und Studenten.

Foto: ADR Centru

kp.Hermannstadt – Die Vertretung der Europäischen Kommission in Rumänien und die Entwicklungsagentur Zentrum (ADR Centru) haben in den Jahren 2013-2017 ein breites Publikum in den Kreisen Alba, Muresch, Harghita, Sibiu/Hermannstadt, Braşov/Kronstadt und Covasna über verfügbare EU-Fonds, öffentliche Beratungen, Bürgerrecht, und andere, von der EU-Kommission finanzierte Programme informiert.



„Wir sind europäische Bürger und die Art und Weise, wie uns die Europäische Union beeinflusst und stützt, ist uns wichtig“, lautet der Agentur zufolge das Fazit der vergangenen fünf Jahre direkter Förderung durch die EU in der Region Zentrum, welches auch als Vorgabe bis einschließlich 2020 gilt.



Mehr als 10.000 Personen konnten bereits direkt informiert werden, doch strebt das Informationszentrum Europe Direct im Rahmen der ADR Centru an, noch mehr potentielle Nutznießer in allen sechs zugeteilten Landkreisen zu erreichen. Kinder und Jugendliche zählen ebenfalls zur Zielgruppe der Förderprogramme, und Preisträger landesweiter Schülerwettbewerbe wurden und werden wiederholt ausgezeichnet.



„Am 30. März 2019 wird in Hermannstadt der EU-Gipfel stattfinden. Dieses politische Event auf höchster Ebene, sowie alle anderen Vorhaben der Europäischen Kommission in der Regie ihres Präsidenten Jean-Claude Juncker, sind auch uns wichtige Anliegen. Neue Arbeitsplätze zu schaffen, die Wirtschaft in allen Zweigen zu stärken, EU-Fördermittel zur regionalen Entwicklung heranzuziehen, das alles hat für uns weiterhin oberste Priorität. Jugendliche, Schüler, Studenten, Arbeitende und Arbeitslose, alle sollen Zugang zur Information erhalten können. Wir sind seit 1998 an der Umverteilung von EU-Fonds, der Erstellung von Dokumentation zur regionalen Entwicklung und Förderung beteiligt und stehen allen lokalen Akteuren in der Umsetzung ihrer Pläne beratend zur Seite“, so Simion Cre]u, Direktor ADR Centru.



Fachleuten des Teams des Informationszentrums Europe Direct im Rahmen der Entwicklungsagentur Zentrum ist es in den Jahren 2013-2017 gelungen, die Bevölkerung über die europäische Gesetzgebung und das Bürgerrecht, die Finanzierungsprogramme und die Aktivitäten europäischer Institutionen effizient zu unterrichten. Die bildungsorientierten Projekte, die arbeitsbeschaffenden Maßnahmen und die Hilfestellung beim Karrierestart standen dabei an erster Stelle, ein Kurs, der beibehalten wird.