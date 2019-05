Fußballmannschaft kehrt nach Hermannstadt zurück

Von: Michael Mundt



Donnerstag, 09. Mai 2019

Hermannstadt – Nach knapp zehn Monaten im Exil kehrt der FC Hermannstadt zurück in das Städtische Stadion am Erlenpark. Am Sonnabend, um 15.30 Uhr, bestreitet die Mannschaft ihr erstes „Heimspiel“ gegen Concordia Chiajna. Am 26. April hatten Vertreter von Fußball- und Ligaverband das Stadion begutachtet, die Freigabe erhielt der Verein am Montag. In den vergangenen Monaten kam es zu erheblichen Verzögerungen bei der Renovierung der Haupttribüne, sodass der FC Hermannstadt seine „Heimspiele“ bis zur Winterpause in Neumarkt/Târgu Mureş austragen musste und zuletzt in Piteşti spielte. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon im Oktober des vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Über die Probleme bei der Stadionrenovierung berichtete die ADZ mehrfach.



Nach einer, für einen Erstligaaufsteiger, ordentlichen regulären Saison, welcher der FC Hermannstadt auf dem zehnten Platz beendete, konnte die Mannschaft in den bisher acht ausgetragenen Spielen der Abstiegsrunde noch nicht gewinnen. Seit dem vergangenen Wochenende steht die Mannschaft auf einem direkten Abstiegsplatz. Von den letzten sechs Spielen der Saison bestreitet der FC Hermannstadt vier Spiele zu Hause. Bereits am 15. Mai gastiert der einstige Spitzenclub Dinamo Bukarest im Stadion am Erlenpark, eine Woche später der FC Boto{ani und am ersten Juni-Wochenende Dunărea Călăraşi. Das Stadion fasst aktuell rund 4000 Zuschauer. Für die letzten Spiele der Saison wurden jeweils schon über 1000 Karten verkauft. Der Eintrittspreis liegt bei 25 Lei.



Die Arbeiten am Stadion werden im Sommer weitergehen. Dabei sollen sowohl eine Bewässerungsanlage als auch eine Rasenheizung installiert werden und auch die Errichtung einer Flutlichtanlage ist notwendig, um die Anforderungen des Fußballverbandes zu erfüllen. Das Stadion selbst soll auf eine Kapazität von 19.000 Zuschauern erweitert werden.