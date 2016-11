Gabriela Firea will Übungen für Schneeräumung

Donnerstag, 10. November 2016

Bukarest (ADZ) - Die Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Vrânceanu Firea Pandele (PSD) hat am Dienstag angekündigt, in den kommenden Tagen „Übungen“ für Schneeräumungs- und Glatteis-Einsätze abhalten zu wollen. Sie strebe eine „exemplarische“ Schneeräumung in der Hauptstadt an, daher seien Einsatzübungen angebracht, damit es „in Bus- und Bahnhaltestellen, auf Gehwegen oder in unmittelbarer Nähe von Schulen, Kinderkrippen und Krankenhäusern“ nicht mehr zu Blockaden bzw. schneebedingten Behinderungen komme, so Firea.