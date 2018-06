Gaststätte der Sommerresidenz Freck sichert sich Starkoch-Dienste

Von: Klaus Philippi



Samstag, 30. Juni 2018

Hermannstadt – Zeitgleich mit dem Beginn der Urlaubssaison bietet sich ein Besuch der Gaststätte auf dem Gelände der Parkanlage in der Brukenthal-Sommerresidenz Freck/Avrig am Fuße des Fogarascher Gebirges an. Der Betreiber der erwähnten Gaststätte begründet die Einzigartigkeit des aktuellen Angebots mit der Nachricht, dass die hauseigenen kulinarischen Dienste ab sofort von Starkoch Marius Greab koordiniert werden.

Freunden der Feinkost und Gourmets ist Marius Greab als beliebter Fernsehkoch und Preisträger des internationalen Küchenwettstreits „European Young Chef Award“ bekannt. Unvermittelt hatte Marius Greab sich als einfacher Kunde in der Gaststätte der Brukenthal-Sommerresidenz in Freck eingefunden und nach der Tafel in einem Begeisterungssturm sofort beschlossen, seine Begabung und Fähigkeiten in den Dienst des vor Ort ansässigen Gastronomiebetriebes zu stellen.

Marius Greab blickt auf langjährige Erfahrungen als Schüler einer zeichnerischen Kunstausbildung zurück und verfolgt das Ziel, die geistreiche Anordnung unterschiedlicher Farben und Zutaten auch auf die Teller der speisenden Gäste des Lokals in der Frecker Brukenthal-Sommerresidenz zu bringen. „Mir liegt viel daran, den Speiseplan wöchentlich oder zumindest alle zwei Wochen zu erneuern, um der Küche dadurch die Möglichkeit zu geben, möglichst alle Erzeugnisse des hauseigenen Gartens in die Menükarte aufnehmen zu können. Wir beabsichtigen, ein aus fünf Vorspeisen, fünf Hauptspeisen und ein oder zwei Desserts bestehendes ständiges Angebot zu konzipieren. Unsere Küche richtet sich vornehmlich an Genießer und Feinschmecker, die zudem auch bereit sind, für auserlesene Gerichte etwas tiefer in ihre Taschen zu greifen. Alles in allem versprechen wir unseren Kunden viel kulinarische Variation und Abwechslung, geben aber zur Kenntnis, dass unser Küchenangebot der obersten Preiskategorie entspricht“, so der seit wenigen Wochen für die gastronomische Geschäftsführung der Gaststätte in der Brukenthal-Sommerresidenz Freck mitverantwortliche Chef- und Starkoch Marius Greab.