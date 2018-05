„Geheimdienste stecken hinter Strafanzeige“

Freitag, 25. Mai 2018

Bukarest (ADZ) – PSD-Chef Liviu Dragnea sieht in der gegen ihn sowie Regierungschefin Viorica Dăncilă erstatteten Strafanzeige des PNL-Chefs Ludovic Orban ein Werk der Geheimdienste. Diese würden hinter besagter Strafanzeige stecken, sagte Dragnea am Mittwochabend einem TV-Sender. Der Liberalenchef reagierte prompt: Dragnea verzapfe „puren Unsinn“, der vorbestrafte PSD-Chef sei „verzweifelt, weil ihm der Boden unter den Füßen entgleitet“ und offenkundig in Panik, da er mit seinen gegen ihn erhobenen Vorwürfen wohl „voll ins Schwarze getroffen“ habe, sagte Orban der Nachrichtenagentur Mediafax.