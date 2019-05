Gescheiterte Expedition für Colibășanu und Team

Von: Andreea Oance



Mittwoch, 22. Mai 2019

Temeswar - Der Temeswarer Bergsteiger Horia Colibășanu und sein Team mussten wegen schlechten Wetters im Himalaya die aktuelle Expedition abbrechen.

Horia Colibășanu, Marius Gane und Peter Hamor müssen die Herausforderung, über eine neue Route auf den Dhaulagiri-Gipfel (8167 Meter) zu klettern, aufgeben. Das schlechte Wetter zwingt das rumänisch-slowakische Bergsteigerteam, nach Hause zurückzukehren.

Die Alpinisten warteten Tage lang auf gutes, passendes Wetter. „Der starke Wind auf dem Gipfel und keine gute Wettervorhersage für das erfolgreiche Erklimmen des Gipfels auf der neuen Route zwingen uns, aufzugeben. Wir fassten die Entscheidung, in Sicherheit zum Basecamp herunter zu klettern und planen nun unsere Heimreise. Vielen Dank an alle für die Unterstützung!“ teilte der Temeswarer Alpinist Colibășanu auf seiner Facebook-Seite mit.

Horia Colibășanu hat Ende März seine neue, internationale Expedition gestartet. Diesmal sollte sein Weg über eine neue Route bis auf dem Dhaulagiri-Gipfel führen. An seiner Seite hatte Colibășanu (42) auch diesmal seinen langjährigen Partner, den slowakischen Bergsteiger Peter Hamor (53), aber auch den Bukarester Bergsteiger Marius Gane (51). Dies war die 21. Internationale Expedition und die 16. im Himalaya für den renommiertesten rumänischen Bergsteiger Horia Colibășanu.