Gewalttätiger Ex-Abgeordneter unter Anklage

Freitag, 21. Juli 2017

Bukarest (ADZ) – Der frühere Abgeordnete Cristian Boureanu (PDL, davor PNL) steht seit Mittwoch unter Anklage – er hat sich wegen Missachtung der Polizei sowie tätlichen Angriffs auf einen Verkehrspolizisten vor Gericht zu verantworten. Der alkoholisierte Boureanu war Anfang Juni von einem Streifendienst im Bukarester Stadtzentrum angehalten worden, wobei der Ex-Politiker mit den Fäusten auf einen der Verkehrspolizisten losging. In den letzten Jahren hatte der Ex-Abgeordnete wiederholt mit Gewaltausbrüchen für Wirbel gesorgt – so etwa hatte er seine minderjährige Tochter an den Haaren durch eine Straße geschleift.