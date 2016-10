Gewerkschaft Sanitas ruft Streik aus

Dienstag, 01. November 2016

Bukarest (ADZ) – Die im Gesundheitswesen maßgebende Gewerkschaftsföderation Sanitas hat am Montag einen landesweiten unbefristeten Streik ausgerufen. Gewerkschaftschef Marius Sepi zufolge werden knapp 80.000 Gewerkschaftsmitglieder – Ärzte, Pflege- und technisches Personal (TESA) – die Arbeit niederlegen; in staatlichen Krankenhäusern, wo lediglich ein Drittel des üblichen Personals im Einsatz sei, würden ausschließlich Notfälle behandelt, so Sepi. Die Gewerkschaft fordert vor allem die Mitberücksichtigung der rund 23.000 TESA-Mitarbeiter in der jüngsten Regierungsverordnung betreffend Lohnaufstockungen im Gesundheitswesen sowie die Berechnung diverser Zuschüsse aufgrund des 2016 ausgehandelten Schlüssels.