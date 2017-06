Grindeanu trifft französischen Amtskollegen

Samstag, 10. Juni 2017

Bukarest (ADZ) - Regierungschef Sorin Grindeanu (PSD) ist am Donnerstag in Paris mit seinem französischen Amtskollegen Edouard Philippe zusammengetroffen. Kern-themen des Gesprächs seien die Festigung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern sowie des europäischen Projekts gewesen – einschließlich vor dem Hintergrund der von unserem Land 2019 gehaltenen EU-Ratspräsidentschaft, teilte Grindeanu der rumänischen Presse anschließend mit. Nach Angaben des Premiers wird der neue französische Regierungschef Rumänien zudem bald besuchen – Philippe habe seine diesbezügliche Einladung angenommen, so Grindeanu.